Экономика

14:25 24.12.2020

"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

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"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году, согласно открытым данным BI.prozorro.org, сэкономило на закупках 9,9 млрд грн (по состоянию на 23 декабря), что на 2 млрд грн больше, чем было в 2019 году.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ProZorro, всего экономия в системе за 2020 год составляет 47 млрд грн. Из них на службы дорог, что подчиняются "Укравтодору", приходится 21%. При этом ожидаемая стоимость всех лотов агентства в 2020 году составляла 239,8 млрд, что также составляет 21% всей суммы объявленных закупок в системе.

По предоставленным данным, в 2019 году экономия "Укравтодора" на закупках была 7,9 млрд грн (22,7% общей экономии в системе), в 2018 году – 2,63 млрд грн (8,4% экономии по системе).

В "Укравтодоре", комментируя показатели за уходящий год, отметили, что рост объема экономии на закупках в 2020 году получилось достичь благодаря трем факторам: методологии закупок, экспертизе проекта перед тендером, а также мониторингу цен на материалы и контролю работы служб.

Говоря о методологии закупок в агентстве подчеркнули, что этот инструмент позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств за недобросовестных подрядчиков.

По данным госагентства, в 2020 году каждый проект ремонта и строительства проходил как экспертизу, так и пятую секцию. Постсоветские нормы допускали большую вариативность в проектах по текущему среднему ремонту дорог. Анализ Секцией 5 позволил избежать недостатков, из-за которых сокращается срок службы дороги и страдает безопасность движения.

Теги: #укравтодор #закупки #экономия
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