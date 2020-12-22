Международные резервы Украины выросли до более чем $28 млрд – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины выросли до более $28 млрд, что на 7,3% больше, чем по состоянию на 1 декабря 2020 года (по предварительным данным $26 млрд 135,7 млн в эквиваленте), сообщил глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"В общем, международные резервы НБУ выросли до более $28 млрд, что является самым высоким значением с августа 2020 года", – написал он в Facebook во вторник.

По его словам, дополнительной поддержкой международным резервам НБУ будет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате stand-by, которое началось на этой неделе в дистанционном формате.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а чистые международные резервы – $15,785 млрд.

В структуре резервов на начало года ценные бумаги занимали 84,2%, наличные, корсчета и депозиты – 10,9%, а золото – 4,8%.