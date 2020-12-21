Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

Офисная недвижимость пострадала от пандемии сильнее всех других секторов этого рынка, что привело к падению ставок до 10% только по итогам первого полугодия, и баланс спроса и предложения в ближайшее время будет ухудшаться, отметил Нацбанк Украины в отчете о финансовой стабильности.

"Ставки заставляет падать и рост вакантности, что в дальнейшем только будет подогреваться предложением новых офисных площадей… Даже после возвращения к обычному режиму работы для полного восстановления этого сектора понадобится не менее одного года", – указано в обнародованном в понедельник отчете.

НБУ уточняет, что в 2020-2021 годах предложение суммарно пополнится почти на 8% за счет новых площадей.

По рынку торговой недвижимости Нацбанк отметил, что ему, в целом, удалось выстоять, чему способствовали рост доходов и гибкость карантина, но сильно пострадал сегмент развлечений.

"Прежде всего, из-за сегмента развлечений вакантность на рынке выросла на 5,4 п.п. год к году. Ставки на площади снизились, тогда как переменная доля, зависящая от товарооборота, в общих рентных платежах выросла", – указано в отчете.

Согласно ему, коммерческая недвижимость пока не является источником рисков для стабильности банковской системы, так как доля компаний сектора в кредитном портфеле банков является несущественной и составляет около 2,1%.

"Однако новые риски сегмента побуждают банки консервативно оценивать проекты по строительству и покупке коммерческой недвижимости", - подчеркнул Нацбанк.

Анализируя первичный рынок недвижимости, НБУ указал, что он остается неурегулированным и непрозрачным, что создает риски, как для частных инвесторов, так и для банков-кредиторов. В частности, в 2020 году количество обманутых инвесторов возросло более чем на 12 тыс. из-за "Аркады" дополнительно к почти 30 тыс. пострадавших "Укогруп" и "Укрбуда".

"В последние месяцы появилось несколько законопроектов, направленных на урегулирование рынка и усовершенствование механизма финансирования строительства жилья, однако заметного прогресса в этом направлении нет", - констатируется в отчете.

Нацбанк также отмечает, что игнорирование реформы ГАСИ является глобальной проблемой для всего рынка недвижимости: за год с момента ее анонсирования она до сих пор находится на начальном этапе, без определения целевого формата системы контроля в строительстве.