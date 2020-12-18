Экономика

19:20 18.12.2020

Mercedes-Benz закроет завод легковых автомобилей в Бразилии

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Mercedes-Benz закроет завод легковых автомобилей в Бразилии

Германская Mercedes-Benz намерена закрыть предприятие по выпуску легковых автомобилей в Бразилии, поскольку пандемия коронавирусной инфекции еще больше ухудшила ситуацию в премиальном сегменте авторынка.

Завод, который расположен в городе Ирасемаполис (штат Сан-Паулу), был введен в строй в марте 2016 года. На нем выпускались модели С-класса и GLA.

Планируется, что работы на заводе будут прекращены уже в этом году, говорится в сообщении компании. На предприятии заняты 370 человек.

"Экономическая ситуация в Бразилии была сложной на протяжении многих лет и ухудшилась из-за пандемии COVID-19, что привело к значительному падению продаж автомобилей премиум-класса", - сказал член совета директоров компании Йорг Бурцер.

При этом Mercedes-Benz продолжит выпуск грузовиков и автобусов на заводах Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу) и Жуис-де-Фора (штат Минас-Жерайс).

Теги: #mercedes
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