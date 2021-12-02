Green Deal

20:00 02.12.2021

Mercedes принял инвестплан на €60 млрд в рамках полного перехода на электромобили до 2030г

1 мин читать
Mercedes принял инвестплан на €60 млрд в рамках полного перехода на электромобили до 2030г

Наблюдательный совет германского автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме свыше 60 млрд евро в 2022-2026 гг., сообщает портал Green Deal.

В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до конца текущего десятилетия, отмечает MarketWatch. Также компания сосредоточится на возможностях для роста в сфере легковых автомобилей и фургонов после выделения подразделения Daimler Truck, выпускающего грузовики.

Ранее сообщалось, что в 2022 году электромобили появятся во всех сегментах, в которых работает Mercedes. С 2025 года все новые модели машин будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Котировки акций Daimler в четверг снизились на 0,6%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла более чем на 50%, в то время как германский фондовый индекс DAX прибавил 15%.

Теги: #электромобили #mercedes
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 19.11.2021
Ford намерен удвоить ежегодное производство электромобилей до конца 2023 года

Ford намерен удвоить ежегодное производство электромобилей до конца 2023 года

14:46 10.11.2021
Водородные автомобили в КНР будут иметь конкурентное преимущество над бензиновыми к 2030г – Sinopec

Водородные автомобили в КНР будут иметь конкурентное преимущество над бензиновыми к 2030г – Sinopec

17:00 08.10.2021
Как Украине начать отказываться от бензиновых автомобилей

Как Украине начать отказываться от бензиновых автомобилей

10:50 30.09.2021
ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

ABB представил самую мощную в мире модульную зарядную станцию для электромобилей

12:08 28.09.2021
АВВ инвестировала в украинский стартап Gо Tо-U

АВВ инвестировала в украинский стартап Gо Tо-U

15:23 07.09.2021
Toyota вложит $13,7 млрд до 2030г в разработку и производство электромобильных аккумуляторов

Toyota вложит $13,7 млрд до 2030г в разработку и производство электромобильных аккумуляторов

13:43 01.09.2021
Shell планирует установить 50 тыс. зарядных станций для электромобилей в Великобритании за 4 года

Shell планирует установить 50 тыс. зарядных станций для электромобилей в Великобритании за 4 года

18:30 05.08.2021
Темп прироста регистраций электромобилей в Украине за 7 мес. замедлился до 3%

Темп прироста регистраций электромобилей в Украине за 7 мес. замедлился до 3%

15:55 05.08.2021
Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

16:04 30.07.2021
Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

Ощадбанк осуществляет платежи "зеленой" генерации в соответствии с инструкциями

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны продолжат инвестировать в нефть и газ из-за инфляции и риска социальных волнений — Saxo Bank

Мощности «зеленой» энергетики возрастут более чем на 60% к 2026г – МЭА

Google будет закупать «зеленую» э/э у Orsted в рамках стратегии по декарбонизации

ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

Чистый водород будет занимать центральное место в климатически нейтральной экономике будущего – фон дер Ляйен

Европа с помощью CBAM проложила дорогу для усиления климатического протекционизма

"Киевтеплоэнерго" намерено использовать датские технологии в развитии "зеленой" теплоэнергетики

"Зеленым" в правительстве ФРГ достанутся пять министерств, коалиционные переговоры завершились — СМИ

ЕС планирует улавливать 5 млн тонн СО2 ежегодно до 2030 года – СМИ

Кабмин не утверждал цель по отказу от угольной генерации к 2035 г., Минэнерго должно скорректировать дату – вице-премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА