Mercedes принял инвестплан на €60 млрд в рамках полного перехода на электромобили до 2030г

Наблюдательный совет германского автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме свыше 60 млрд евро в 2022-2026 гг., сообщает портал Green Deal.

В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до конца текущего десятилетия, отмечает MarketWatch. Также компания сосредоточится на возможностях для роста в сфере легковых автомобилей и фургонов после выделения подразделения Daimler Truck, выпускающего грузовики.

Ранее сообщалось, что в 2022 году электромобили появятся во всех сегментах, в которых работает Mercedes. С 2025 года все новые модели машин будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Котировки акций Daimler в четверг снизились на 0,6%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла более чем на 50%, в то время как германский фондовый индекс DAX прибавил 15%.