Экономика

11:45 09.01.2020

Mercedes-Benz отзывает 745 тыс. автомобилей в США

1 мин читать
Mercedes-Benz отзывает 745 тыс. автомобилей в США

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тыс. автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания начнется 14 февраля и затронет машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год.

Причина отзыва является то, что соединение между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. В результате панель может самопроизвольно отсоединяться, что будет представлять угрозу не только для пассажиров, но и для едущих позади машин.

Mercedes-Benz USA в декабре продала 30,294 тыс. легковых автомобилей (на 5,4% меньше, чем за тот же месяц 2018 года) и 4,985 тыс. грузовых машин (на 21,1% больше). По итогам всего 2019 года общие продажи составили 357,729 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя годом ранее.

Теги: #сша #mercedes
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 09.01.2020
Федрезерв остается обеспокоенным низкой инфляцией в США - протокол

Федрезерв остается обеспокоенным низкой инфляцией в США - протокол

08:19 09.01.2020
США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий

США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий

05:25 09.01.2020
Палата представителей США проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Палата представителей США проголосует по резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа в отношении Ирана

02:30 09.01.2020
Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО была более активной на Ближнем Востоке

Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО была более активной на Ближнем Востоке

16:54 08.01.2020
Военные США заранее узнали об иранском ракетном ударе и успели укрыться

Военные США заранее узнали об иранском ракетном ударе и успели укрыться

03:13 08.01.2020
Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по венным базам США в Ираке

Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по венным базам США в Ираке

01:28 08.01.2020
США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

10:31 07.01.2020
Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

10:31 07.01.2020
Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановления мира на Донбассе

Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановления мира на Донбассе

07:54 07.01.2020
Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака – газета

Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака – газета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка пытаются в судебном порядке обжаловать решение НБУ о национализации

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка пытаются в судебном порядке обжаловать решение НБУ о национализации

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

ВБ ожидает слабого ускорения роста мирового ВВП в 2020г - до 2,5%

Саудовская Аравия в феврале резко снизит цены на нефть для Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА