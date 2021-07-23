Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler, планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до конца текущего десятилетия, если позволят рыночные условия, сообщается в пресс-релизе компании, передает Green Deal.

В 2022 году во всех сегментах, в которых работает Mercedes-Benz, будут представлены электромобили. С 2025 года все новые модели машин будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.

Для выполнения этих целей компания намерена инвестировать свыше 40 млрд евро в ускорение разработки электромобилей в период с 2022 года по 2030 год.

Со следующего года восемь моделей электромобилей будет выпускаться на семи предприятиях Mercedes-Benz в трех странах.

Ранее компания планировала, что к 2025 году четверть ее продаж будет приходиться на электромобили и гибридные машины. Теперь эта цель повышена до 50%, отмечается в сообщении.

В первом полугодии доля этих машин составляла 10,3% общего объема продаж.

Переход на электромобили "набирает обороты, особенно в сегменте люксовых автомобилей, к которому относится Mercedes-Benz", сказал главный исполнительный директор Daimler AG и глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. "Переломный момент приближается, и мы будем готовы к тому, что к концу этого десятилетия рынки перейдут исключительно на электромобили", - отметил он.

Акции Daimler в пятницу дорожают на 3,2%. За последний год рыночная стоимость автопроизводителя выросла более чем на 84%, в то время как германский фондовый индекс DAX прибавил около 22%.