ДТЭК считает политически мотивированной провокацией заявление НАБУ о записях разговоров топ-менеджера

Распространенная из официальных ресурсов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) информация о якобы записях разговоров одного из топ-менеджеров является политически мотивированной провокацией, не имеющей отношения к делу "Роттердам+", подчеркнули в компании.

"Топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности. Все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов всегда велись исключительно в рамках закона и согласно наивысшим стандартам комплаенса внутри компании", – указывается в заявлении холдинга в четверг.

В то же время в ДТЭК отметили, что из-за отсутствия в профильном министерстве руководителя, отрасль становится фактически неуправляемой.

"Во время переговоров топ-менеджеров ДТЭК с представителями стран-партнеров Украины, международных организаций, инвестиционных фондов всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью", – отметили в ДТЭК.

При этом, по его мнению, возможные оценочные суждения и комментарии были искажены детективами для продолжения безосновательных обвинений и публичного давления на компанию.

Относительно дела "Роттердам+" в ДТЭК указали, что были вынуждены больше года защищать честь, репутацию и свободу своих сотрудников, и, несмотря, на политическое и общественное давление, продолжат это делать всеми законными методами в рамках украинского и международного права.

Ранее НАБУ заявило о записи разговора топ-менеджера ДТЭК, инициалы которого совпадают с инициалами главы компании Максима Тимченко, обсуждающего возможное назначение на должность руководителя профильного министерства.

"Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний – инициатора введения "Роттердам+" – на кадровые назначения во власти, следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков, причиненных государству за действия указанной формулы", – сообщалось на странице НАБУ в соцсети Facebook 16 декабря.

Как сообщалось, 15 декабря детективы НАБУ проинформировало комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики о проблематике расследования так называемого "дела Роттердам+", в котором настаивает на замене прокурора.

"Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины через формулу "Роттердам+" нанесли многомиллиардный вред…() Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на 6 обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, затем – лишил даже шанса на победу в соревновательном процессе, стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба, нанесенного государству", – указали детективы.

Ранее коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".