Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах - замминистра экономики

Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал, что признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка.

"Арбитраж по лесу вынес свое решение по запрету экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 года признан судом полностью правомерным", - написал Качка на странице в Facebook.

Он отметил, что в то же время арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со ст.290 и 293 Соглашения об ассоциации. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС.

"Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины. Итак, первым шагом должно стать одобрение закона Украины "О рынке древесины" №4197-1. Он должны создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах", - подчеркнул Качка.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.

В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.

ЕС 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимосогласованному решению.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 свое письменное представление в ответ подала Украины.

22-23 сентября этого года состоятся слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.