Экономика

14:43 09.12.2020

Глава "Нафтогаза" надеется, что включенные в законопроект об оборонном бюджете США санкции добьют "Северный Поток-2"

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Глава "Нафтогаза" надеется, что включенные в законопроект об оборонном бюджете США санкции добьют "Северный Поток-2"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает, что включенный в законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год расширенный пакет санкций против газопровода "Северный Поток 2" не позволит реализовать этот проект.

"Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий перечень услуг, без которых завершить российский газопровод будет практически невозможно. В частности, услуги по страхованию и перестрахованию, а также сертификации", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В этой связи глава "Нафтогаза" выразил благодарность авторам этой инициативы конгрессменам Адаму Кинцингеру и Дэнни Хеку за обеспечение сильной двухпартийной поддержки расширения санкций.

"Эта инициатива важна для энергетической и национальной безопасности региона", - подчеркнул Коболев.

Как сообщалось, члены Палаты представителей США во вторник большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. Законопроект поддержали 335 членов Палаты представителей, 78 проголосовали против. Это больше двух третей голосов, необходимых для отмены президентского вето, хотя нет уверенности, что ряд законодателей Республиканской партии проголосуют за его отмену.

Следующим шагом законопроект будет направлен в Сенат, где, как ожидается, также будет принят при поддержке двух партий.

Законопроект, в частности, включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В частности, проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. "Газпром" заявил о намерении достроить газопровод собственными силами.

Теги: #коболев #северный_поток_2 #санкции
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