Экономика

12:03 09.12.2020

Работы по прокладке "Северного потока 2" в декабре запланированы в немецких водах - инвестор

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Работы по прокладке "Северного потока 2" в декабре запланированы в немецких водах - инвестор

Работы по прокладке "Северного потока 2" в декабре запланированы в немецких водах, сообщил председатель правления австрийской компании OMV AG, которая инвестирует в проект, Райнер Зееле.

"У нас у самих, как у финансовых партнеров проекта "Северный поток 2", нет точной информации о ходе прокладки... Все, что я знаю, это то, что работы по прокладке в 2020 году, в этом декабре, еще будут вестись в немецких водах. Потому что с января в немецких водах нужно учитывать флору и фауну, и работы не могут быть продолжены", - сказал Зееле в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, в немецких гаванях Засниц и Мукран, где находится газоприемная станция для обоих "Северных потоков", "можно заметить подготовительные работы" по строительству газопровода.

"Как и с какой скоростью - я сегодня не могу вам ответить", - сказал представитель OMV AG.

Компания инвестирует в проект 900 млн евро.

Ранее в немецком Федеральном ведомстве судоходства и гидрографии BSH "Интефраксу" сообщали, что разрешение на строительство действует с 5 декабря до конца месяца, разрешение на строительство в 2021 году пока не выдано.

Теги: #северный_поток_2 #строительство #воды
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