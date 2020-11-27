Экономика

16:16 27.11.2020

"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

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"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

Правоохранители совместно с работниками АО "Укрзализныця" (УЗ) задержали воров 600 литров дизельного топлива, отмечается в сообщении на сайте УЗ в пятницу.

"Военизированная охрана регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" обнаружила два случая кражи дизельного топлива общим объемом 600 литров.

После выявления факта кражи воров задержали силами Национальной полиции Украины и ВОХР", - отмечается в сообщении.

Все материалы по указанному факту кражи переданы правоохранительным органам.

Как сообщалось, ранее правоохранители совместно с работниками "Укрзализныци" задержали на хищении топлива из локомотивов сразу две группы злоумышленников - в Одесской и Хмельницкой областях. Правонарушения осуществлялись с участием сотрудников локомотивных депо "Знаменка" и "Гречаны".

 

Теги: #дизель #топливо #укрзализныця #полиция
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Интерфакс-Украина
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