"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

Правоохранители совместно с работниками АО "Укрзализныця" (УЗ) задержали воров 600 литров дизельного топлива, отмечается в сообщении на сайте УЗ в пятницу.

"Военизированная охрана регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" обнаружила два случая кражи дизельного топлива общим объемом 600 литров.

После выявления факта кражи воров задержали силами Национальной полиции Украины и ВОХР", - отмечается в сообщении.

Все материалы по указанному факту кражи переданы правоохранительным органам.

Как сообщалось, ранее правоохранители совместно с работниками "Укрзализныци" задержали на хищении топлива из локомотивов сразу две группы злоумышленников - в Одесской и Хмельницкой областях. Правонарушения осуществлялись с участием сотрудников локомотивных депо "Знаменка" и "Гречаны".