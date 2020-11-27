Экономика

13:25 27.11.2020

Украинцы потребляют все меньше растворимого кофе, отдавая предпочтение зерновому и молотому - Аскания FMCG

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Украинцы потребляют все меньше растворимого кофе, отдавая предпочтение зерновому и молотому - Аскания FMCG

В Украине наблюдается рост продаж в натуральном выражении зернового и молотого кофе на фоне сокращения продаж растворимого, сообщили в компании Аскания FMCG.

Так, согласно динамике импорта кофе (данные Государственной таможенной службы) с января по октябрь 2020 года, продажи зернового кофе выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 25% - до 9,11 тыс. тонн, молотого - на 41%, до 9,97 тыс. тонн. В то же время продажи растворимого кофе в этом году уменьшилось на 4% - до 12,31 тыс. тонн.

"Уже несколько лет подряд мы наблюдаем за тем, что украинцы потребляют все больше молотого и зернового кофе и меньше растворимого. Однако в денежном выражении растворимый кофе показал прирост - потребители отказываются от дешевого растворимого кофе в пользу более дорогого. Украинские потребители также отказываются от powder instant (порошкового растворимого кофе) и переходят на Freeze Dried Instant (вымороженный растворимый кофе), который считается более качественным", - отметила маркетинг-директор Аскания FMCG Инна Сирченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в этом году падение показали продажи необжаренного кофе - почти на 6%, до 20,08 тыс. тонн.

"Это связано с тем, что сегмент HoReCa практически остановился вследствие эпидемии: украинцы не так часто посещают рестораны, как до карантина, зато начали покупать натуральный кофе в ритейле и пробовать готовить его самостоятельно. И если раньше многие пили кофе в офисе в течение дня, то сегодня благодаря дистанционному формату работы кофе пьется дома, поэтому в ритейл-сегменте он продается неплохо", - заметила маркетинг-директор Аскания FMCG.

ГК "Аскания" объединяет 12 компаний. Среди направлений деятельности - импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, переработка и экспорт меда (5 видов, около 30 SKU), логистические услуги, поставка электроэнергии, производство стрелкового оружия, услуги охраны и обучения сотрудников служб безопасности частных и государственных структур, сельское хозяйство (выращивание роз).

Группа имеет филиалы по всей Украине и офисы в Берлине (Германия) и Гуанчжоу (Китай). Общее количество сотрудников группы "Аскания" - более 2,5 тыс. чел.

Аскания FMCG - входит в ТОП-5 крупнейших импортеров кофе в Украине, является официальным генеральным дистрибьютором кофе бренда Lavazza в Украине, а также дистрибьютором Tchibо и Davidoff.

Теги: #кофе
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