Экономика

17:16 17.11.2020

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+"

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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+"

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение об обоснованности закрытия дела "Роттердам+", - сообщили в суде во вторник.

В свою очередь выступавшая истцом в данном деле общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщает, что экс-нардеп и бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак отказался от апелляционной жалобы на решение судьи ВАКС Екатерины Широкой об отказе в восстановлении дела "Роттердам+", ведь дело уже возобновила другая судья ВАКС Оксана Олейник.

В ЦПК напомнили, что в конце сентября судья ВАКС Широкая отказалась возобновлять дело "Роттердам +" по жалобе Чумака, по заявлению которого в свое время открыли уголовное дело. Тогда Чумак обжаловал это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Впоследствии другая судья Оксана Олейник, по жалобе Никопольского завода ферросплавов, который является потерпевшим по делу, все-таки отменила постановление прокурора САП Виталия Пономаренко о закрытии дела, то есть возобновила его. "Ее решение окончательное и обжалованию не подлежит", - отмечают в ЦПК.

"Поэтому Чумак решил отозвать апелляционную жалобу на решение судьи Широкой, ведь дело "Роттердам +" уже является восстановленным. Суд удовлетворил отказ Чумака от апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

В САП 28 августа заявили, что "дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается. В антикоррупционном органе отметили, что в настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Решение САП закрыть уголовное производство в деле, известном как "Роттердам+", подтвердило законность применения принципа импортного паритета и безосновательность ранее выдвинутых подозрений, заявил энергохолдинг "ДТЭК".

Теги: #роттердам
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