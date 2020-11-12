Реформа рынка такси в Украине в 5-летней перспективе может создать 100 тыс. рабочих мест - Uber

Проведение реформы рынка такси в Украине в пятилетней перспективе может создать 100 тыс. рабочих мест, считает сервис по заказу такси Uber.

"Я считаю, что принятие цивилизованной реформы приведет, во-первых, к повышению безопасности пассажира, во-вторых, к притоку иностранных инвестиций в Украину, и как следствие - к созданию рабочих мест. По нашей оценке, в пятилетнем горизонте реформа такси может создать 100 тыс. рабочих мест в Украине", - отметил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский в ходе онлайн-дискуссии о рынке такси в четверг.

По его словам, главным барьером для развития рынка такси в Украине является отсутствие достаточно качественных автомобилей у тех, кто готов работать в этой сфере, поскольку автомобили и кредиты в Украине очень дорогие, особенно в сравнении со странами ЕС.

Соколянский также отметил, что такие платформы как Uber часто достигают договоренностей с производителями автомобилей о спецусловиях покупки, с лизинговыми компаниями - о более дешевых кредитах, потенциально обеспеченных компаниями. При этом для работы с частными водителями на рынке существует модель, когда платформа дает деньги на первый взнос за авто, а взамен водитель соглашается брендировать машину на определенный срок.

"При этом ни мы, ни приватные инвесторы автопарков не можем инвестировать в рынок, являющийся нелегальным, где инвестиции могут быть потеряны завтра при смене главы "Укртрансбезопасности" или главы Нацполиции", - подчеркнул Соколянский.

Он заявил, что из-за проблем с регулированием в сфере такси Украина часто проигрывает другим странам конкуренцию за инвестиции. "Для инвестора всегда важны верховенство права, честные суды и прозрачное регулирование. И, возможно, мы сегодня не можем решить качество украинского судопроизводства, но мы можем решить прозрачность регулирования такси" - считает глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.

Он также отметил, что по оценкам экспертов, в Украине 90-95% водителей находятся в теневом сегменте и не имеют лицензии, соответственно у государства нет рычагов влияния на этот рынок, поскольку государство банально не знает, кто работает на этом рынке. По словам Соколянского, большое количество таксистов в регионах и даже в столице до сих пор работает через мелкие оффлайн-диспетчерские службы, и в этом сегменте контроль вообще отсутствует.

Он также заявил, что Uber поддерживает легализацию рынка такси и реформу, предложенную Министерством инфраструктуры Украины, поскольку это поможет вывести отрасль из тени и обезопасить как пассажира, так и компании, работающие на этом рынке.