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06:52 08.11.2021

В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

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В Вышгороде произошло ДТП с участием автомобиля службы такси, полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Вышгороде с участием автомобиля службы такси, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, автомобиль "Skoda Fabia" двигался по улице Шолуденко в направлении улицы Набережной. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не соблюдал безопасную скорость и взлетел в кювет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 ноября на пересечении улиц Шолуденко и Ватутина.

Отмечается, что  27-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами и ушибами.

Полиция установила, что житель города Киева работает в службе такси, а автомобиль находился в аренде.

Теги: #киевская_область #такси #дтп #украина
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