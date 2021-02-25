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09:38 25.02.2021

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Белой Церкви и Сумах

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Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Белой Церкви и Сумах

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) начинает работу в Белой Церкви и Сумах, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Цена поездки в Белой Церкви стартует от 15 грн, а в Сумах ― от 19 грн. Пассажир может оплатить поездку наличными или с помощью банковской карты. Для пользователей устройств Apple также будет доступен сервис Apple Pay.

"Скидки для пользователей не отражаются на заработке водителей: компания Bolt полностью компенсирует разницу в цене", - отмечается в сообщении сервиса.

По данным компании, платформа для заказа поездок Bolt активно развивается в Украине - количество скачиваний приложения превысило 3 млн.

К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в 13 городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Чернигове, Белой Церкви и Сумах.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #транспорт #такси #bolt
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