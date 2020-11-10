Мининфраструктуры объявило результаты конкурса по перевозке пассажиров на межобластных автобусных маршрутах

Мининфраструктуры Министерство инфраструктуры Украины объявило результаты конкурса по перевозке пассажиров на межобластных автобусных маршрутах, согласно которым 134 перевозчика получили право работать на 109 маршрутах по всей территории Украины, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Мы провели честный и прозрачный отбор конкурсантов по заявительному принципу. Безопасность и комфорт перевозок, а также экологичность остаются для нас главными приоритетами в выборе общественного транспорта. Поэтому среди основных условий для участия перевозчиков было соответствие требованиям экологичности не ниже Евро-2", - цитирует министра инфраструктуры Владислава Криклия пресс-служба ведомства.

В релизе указывается, что все победители конкурса соответствуют по классу, категории и пассажировместимости согласно установленным законодательством требованиям, предусматривают возможность установки оборудования для осуществления контроля за работой подвижного состава в реальном времени "и, что немаловажно, не переоборудованы из грузовых транспортных средств",

Результаты конкурса обнародованы на официальном сайте Мининфраструктуры в разделе "Отрасли" – "Автомобильный и городской транспорт" – "Внутренние пассажирские перевозки" в подразделении "Конкурсы на внутренние пассажирские перевозки".

Ведомство также добавило, что для получения разрешительных документов на перевозку пассажиров на вышеупомянутых межобластных автобусных маршрутах общего пользования по результатам конкурса необходимо обратиться в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.