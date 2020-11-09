Спрос на подержанные иномарки в Украине в октябре в 4,6 раза превысил рынок новых авто

Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с октябрем-2019 - до 38,8 тыс. ед., что стало рекордным показателем с начала текущего года, сообщает "Укравтопром" в понедельник.

При этом в ассоциации напоминают, что в прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. легковых авто, т.е. регистрации импортированного секонд-хенда почти в пять раз превысили рынок новых авто.

Наибольшая доля в общих регистрациях подержанных авто в октябре пришлась на иномарки в возрасте более 10 лет (40%), а на автомобили в возрасте до пяти лет и на произведенные 6-10 лет назад пришлось по 30%.

Предпочтительно регистрировались подержанные иномарки с бензиновыми двигателями (58%), доля дизельных авто составила 29%, на гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций, а каждый десятый регистрируемый автомобиль был с установленным газобаллонным оборудованием

По данным "Укравтопрома", самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Renault Megane (2,423 тыс.регистраций). Вторым стал Volkswagen Passat (2,022 тыс. ед.), на третьем месте - Skoda Octavia с результатом 1,996 тыс. растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 1,961 тыс. регистрация, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых авто с пробегом Ford Focus – 1,474 тыс. ед.

Всего с начала 2020 года украинскую прописку получили 281,1 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,1 раза больше регистраций новых авто.

Как сообщалось, в 2019 году за счет предоставленных законодательных преференций первичные регистрации импортированных б/у авто выросли в 3,3 раза к 2018 году - до 400,597 тыс. ед., тогда как рынок новых легковушек сократился на 0,6% - до 81,8 тыс.