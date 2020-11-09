Экономика

17:35 09.11.2020

Спрос на подержанные иномарки в Украине в октябре в 4,6 раза превысил рынок новых авто

2 мин читать
Спрос на подержанные иномарки в Украине в октябре в 4,6 раза превысил рынок новых авто

Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с октябрем-2019 - до 38,8 тыс. ед., что стало рекордным показателем с начала текущего года, сообщает "Укравтопром" в понедельник.

При этом в ассоциации напоминают, что в прошлом месяце украинцы приобрели 8,4 тыс. легковых авто, т.е. регистрации импортированного секонд-хенда почти в пять раз превысили рынок новых авто.

Наибольшая доля в общих регистрациях подержанных авто в октябре пришлась на иномарки в возрасте более 10 лет (40%), а на автомобили в возрасте до пяти лет и на произведенные 6-10 лет назад пришлось по 30%.

Предпочтительно регистрировались подержанные иномарки с бензиновыми двигателями (58%), доля дизельных авто составила 29%, на гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций, а каждый десятый регистрируемый автомобиль был с установленным газобаллонным оборудованием

По данным "Укравтопрома", самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Renault Megane (2,423 тыс.регистраций). Вторым стал Volkswagen Passat (2,022 тыс. ед.), на третьем месте - Skoda Octavia с результатом 1,996 тыс. растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 1,961 тыс. регистрация, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых авто с пробегом Ford Focus – 1,474 тыс. ед.

Всего с начала 2020 года украинскую прописку получили 281,1 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,1 раза больше регистраций новых авто.

Как сообщалось, в 2019 году за счет предоставленных законодательных преференций первичные регистрации импортированных б/у авто выросли в 3,3 раза к 2018 году - до 400,597 тыс. ед., тогда как рынок новых легковушек сократился на 0,6% - до 81,8 тыс.

Теги: #автомобили #укравтопром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 16.10.2020
Штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не частным эвакуаторам - Кучеренко

Штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не частным эвакуаторам - Кучеренко

15:26 08.10.2020
Ватикан потратил полученные пожертвования на деривативы, привязанные к кредитоспособности Hertz

Ватикан потратил полученные пожертвования на деривативы, привязанные к кредитоспособности Hertz

13:40 30.09.2020
"Укрпошта" получила финальные 100 авто передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год

"Укрпошта" получила финальные 100 авто передвижных отделений из 500 запланированных на 2020 год

20:30 08.08.2020
В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

В Минске проходит акция автомобилистов, ГАИ перекрывает центральный проспект – СМИ

17:37 22.07.2020
В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

16:51 22.07.2020
"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

19:37 23.06.2020
Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

19:03 19.06.2020
ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

ГСЧС Украины получила 4 купленных за средства ЕС внедорожника для гуманитарного разминирования местности на Донбассе

14:30 26.05.2020
Макрон намерен выпустить во Франции не менее 1 млн "чистых" автомобилей за 5 лет

Макрон намерен выпустить во Франции не менее 1 млн "чистых" автомобилей за 5 лет

12:15 24.04.2020
Уход за коробкой передач в авто: 5 лайфхаков!

Уход за коробкой передач в авто: 5 лайфхаков!

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

"Кернел" предлагает акционерам утвердить дивиденды за 2020 ФГ $0,42 на акцию

Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

Трейдеры впервые в истории начали ре-экспорт газа из Украины – ОГТСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть продолжает уверенно дорожать, Brent - $42,91 за баррель

Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 7 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

"Укравтодор" начал реконструкцию моста через р. Чертомлык в Днепропетровской области

УЗА категорически против введения госрегулирования цен на зерно, заявляет о возможных потерях более $10 млрд экспорта

Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

"Кернел" предлагает акционерам утвердить дивиденды за 2020 ФГ $0,42 на акцию

Глава НБУ и правительственная делегация обсудят с МВФ и ВБ перспективы сотрудничества

"Укрзализныця" возобновила посадку на 11 ж/д станциях

Цены на нефть растут на оптимизме в отношении победы Байдена, Brent на уровне $40,36 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА