Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") внедрит систему управления качеством в дорожной отрасли.

Как сообщается на Telegram-канале "Укравтодора" во вторник, об этом шла речь в ходе встречи рабочей группы по управлению качеством в дорожной отрасли. К встрече присоединились 26 экспертов следующих организаций: Офиса эффективного регулирования (BRDO), Общественного совета при "Укравтодоре", CoST Ukraine, комитетов Американской торговой палаты и Европейской бизнес ассоциации, ГП "ГосдорНИИ", ГП "Дорожный контроль качества", ГП "Укрдипродор", Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины AECU, Межгосударственной Гильдии инженеров-консультантов, компании "Инстанто" и Baker McKenzie Ukraine, Управляющего совета Национального органа стандартизации, Центра заочного и дистанционного обучения Национального транспортного университета, ОО "Развитие инфраструктуры", ГО "Ассоциация транспорта и инфраструктуры".

В сообщении отмечается, что глава "Укравтодора" Александр Кубраков определил внедрение современной и эффективной системы качества и мониторинга состояния дорог одним из приоритетов на 2021 год.

Кроме того, советник главы агентства Денис Семенович в ходе встречи презентовал проект правительственного плана действий по внедрению системы управления качеством в дорожной отрасли.

Указанный план, в частности, включает проведение функционального обследования структурных подразделений "Укравтодор" в части управления дорожным сектором, меры по усовершенствованию независимого технадзора, привлечение инженеров-консультантов в проекты по восстановлению международных дорог, реформирование разрешительной системы и либерализации ценообразования.

"Новацией 2020 года стало привлечение независимого технадзора на объекты Большого строительства, впервые все проекты ремонтов проходят специализированную секцию техсовета "Укравтодора", впервые при планировании ремонтов была применена методология приоритизации. Я надеюсь, что в результате совместной работы мы получим концептуальную и нормативно-правовую базу для еще более масштабных изменений - внедрения современных паспортов дорог, автоматизированную систему приоритизации ремонтов и строительства, карту качественных проектных решений. Мы будем организовывать рынок - внедрять типовые квалификационные требования для проектных закупок и закупок независимого технадзора. Благодаря этим мерам должно повыситься качество проектов и работ - обновленные дороги должны служить дольше, стать более комфортными и безопасными. А надлежащее планирование и оценка состояния дорог будут способствовать экономии бюджетных средств", - отметил в ходе встречи Кубраков.