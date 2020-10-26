Экономика

15:57 26.10.2020

НАБУ завершило еще одно расследование по хищениям в "Черкассы-" и "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

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НАБУ завершило еще одно расследование по хищениям в "Черкассы-" и "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование по подозрению в злоупотреблениях руководителей ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ЧАО "Энергомережа".

Согласно сообщению ведомства, среди подозреваемых два и.о. главы правления "Черкассыоблэнерго" (Светлана Кузьминская и Алексей Беспалый), и.о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго" (Игорь Корниленков) и глава правления "Энергомережа" (Дмитрий Крючков).

"Следствие установило, что подозреваемые организовали незаконную схему с использованием механизма уступки права требования, перевод долга, зачет встречных однородных требований, в результате которой завладели средствами предприятий с долей государства более 50% и крупных потребителей электроэнергии", - отметили в НАБУ.

В результате действия таких схем "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" не получили 544 млн грн за поставленную электроэнергию, которые должны были поступить на их счета со специальным режимом использования и подлежали дальнейшем пропорциональному распределению с ГП "Энергорынок". В то же время эти средства перечислили обществам с признаками фиктивности. Еще 81 млн грн "Черкассыоблэнерго" лишилось из-за незаконного механизма заимствования с "Энергомережа".

В НАБУ напомнили, что это расследование по делу "Энергомережи" идет с июля 2016 года, по части эпизодов дела уже слушаются в суде. Так, в феврале 2019 года в суд направлено дело по обвинению управляющего санации ПАО "Одесская ТЭЦ" в нанесении 28 млн грн убытков предприятию. В июне 2020 года закончено расследование по факту завладения 346 млн грн "Запорожьеоблэнерго", дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Кроме того, благодаря материалам, добытым в пределах досудебного расследования, НАБУ добилось признания недействительными 27 сделок с участием "Энергомережа", "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" на общую сумму более 1,5 млрд грн. Это стало основанием для возвращения государственным компаниям 344 млн грн.

Теги: #набу #запорожьеоблэнерго #черкассыоблэнерго
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