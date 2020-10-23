Экономика

17:09 23.10.2020

Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина

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Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.

Согласно пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте министерства, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед.

Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.

Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.

Теги: #вино
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