Экономика

10:09 22.10.2020

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

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"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию СЭС мощностью 33 МВт и ожидаемым годовым доходом свыше 150 млн грн

Группа "Нафтогаз" получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в Чуднове Житомирской области.

Как сообщила группа в среду, плановый объем полезного отпуска электроэнергии за первый год работы солнечной станции, построенной в сентябре 2020 года, составит не менее 36,5 тыс. МВт-ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн.

В "Нафтогазе" уточнили, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт, мощность в точке присоединения – 25 МВт.

В релизе указывается, что на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновым покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностью в 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei.

"Все вспомогательные элементы оборудования и материалы – украинского производства", – отметили в компании.

"По прогнозам компании, сокращение выбросов парниковых газов, в частности, углекислого газа составит не менее 880 тыс. тонн. Кроме того, проект стимулирует экономическое развитие местного сообщества, ведь при строительстве СЭС были задействованы исключительно украинские специалисты, включая местных жителей", – пояснил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

При этом он акцентировал внимание на участие в строительстве СЭС людей с инвалидностью, которые, по его словам, "чрезвычайно эффективно выполняли свою работу, в частности, комплектуя солнечные панели перед размещением на участке".

В сообщении указано, что заказчиком проекта ФЭС "Чуднов" является дочернее предприятие "Нафтогаз-Энергосервис" НАК "Нафтогаз Украины", которое в ноябре 2018 года получило три земельных участка общей площадью 55 га по результатам проведенного земельного аукциона для размещения СЭС и дальнейшего заключения договоров аренды с Житомирской ОГА.

Согласно релизу, планы группы в сфере возобновляемой энергетики предусматривают дальнейшее наращивание мощностей солнечной электрогенерации в следующем году. Также "Нафтогаз" оценивает перспективы реализации проектов по добыче и транспортировке водорода.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" в начале июля ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области мощностью 0,999 МВт и заявляла о дальнейших планах в сфере "зеленых" проектов, в частности, о завершении строительства солнечной электростанции в Житомирской области, также о расширении сети электрозарядных станций в столице.

Теги: #нафтогаз #зеленый_тариф #сэз
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