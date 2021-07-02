Политика

14:34 02.07.2021

Вместе с отменой СЭЗ "Крым" "Голос" провел норму о блокировании поставок воду в Крым до полной деоккупации - нардеп Железняк

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Вместе с отменой СЭЗ "Крым" "Голос" провел норму о блокировании поставок воду в Крым до полной деоккупации - нардеп Железняк

После принятия законопроекта №5502-д об отмене свободной экономической зоны "Крым" поставки воды на временно оккупированную территорию Крыма будут запрещены на уровне закона до полной деоккупации полуострова, сообщает пресс-служба партии "Голос"

"Эту норму "Голос" предусмотрел при разработке инициативы, которую вчера Верховная Рада приняла за основу и в целом. Это важный шаг для безопасности нашего государства", - отметил председатель фракции "Голос" и один из авторов законопроекта об отмене СЭЗ "Крым" Ярослав Железняк.

По его словам, международное право безапелляционно свидетельствует, что оккупацией Крыма Россия взяла на себя все обязательства обеспечивать жителей полуострова всем необходимым.

"Впрочем, манипуляции вопросом поставки воды продолжаются восьмой год подряд. Наконец мы закрепим нашу позицию на уровне закона - никакой помощи от Украины оккупант не дождется", - объясняет Железняк.

Нардеп объяснил, что принятие нормы о запрете подачи воды в Крым - важный шаг по усилению безопасности Украины. Ведь на самом деле в воде нуждаются не жители полуострова, а военные базы страны-агрессора в Крыму.

Поэтому Украина возобновит поставки воды только тогда, когда каждый сантиметр Крыму и де-юре, и де-факто вернется в Украину, пояснил политик.

"Когда вас грабят, вы наверняка не будете помогать грабителю спустить по лестнице ваш телевизор. Так и с водой во временно оккупированный Крым. Это даже не помощь гражданам, а прямая поддержка страны-агрессора. Подобные "гуманитарные миссии" не соответствуют интересам Украины. Вода Северо-Крымским каналом пойдет только после полной деоккупации полуострова", - подчеркнул депутат.

Теги: #крым #железняк #голос #сэз
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