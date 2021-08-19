Экономика

17:50 19.08.2021

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

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Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который признает недействительным закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на Крымском полуострове и отменяет указанную СЭЗ, сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, в карточке законопроекта №5502-д, принятого парламентом 1 июля текущего года, отмечается, что в четверг, 19 августа, проект закона был возвращен в Раду с подписью президента.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым", которая была введена законом в августе 2014 года.

Принятие соответствующего законопроекта №5502-д "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны " Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" 1 июня в целом поддержали 328 народных депутатов.

"Учитывая обстоятельства 2014 года, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории. Вместе с тем закон урегулировал реализацию прав граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории, и введены дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве такие граждане были приравнены к нерезидентам", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что такие ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или имеют место прописки на этой территории.

В частности, статус нерезидентов привел к ограничениям доступа к банковским услугам на подконтрольной Украине территории. О негативных последствиях закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.

Кроме того, законопроект №5502-д предлагает урегулировать порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Теги: #крым #закон #сэз
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