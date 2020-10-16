НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ в пятницу.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

Как сообщил в пятницу утром агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виктор Козюк, назначенное на пятницу заседание Совета отменили по техническим причинам. Член Совета Василий Горбаль уточнил, что следующее плановое заседание – 27 октября.

В повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное". Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" Горбаль, несмотря на то что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Ряд СМИ накануне заседания утверждали, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.