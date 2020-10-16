Экономика

13:39 16.10.2020

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

1 мин читать
НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих заместителей

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает внесение главой центробанка Кириллом Шевченко представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ в пятницу.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей", – указано в сообщении.

Как сообщил в пятницу утром агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виктор Козюк, назначенное на пятницу заседание Совета отменили по техническим причинам. Член Совета Василий Горбаль уточнил, что следующее плановое заседание – 27 октября.

В повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное". Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" Горбаль, несмотря на то что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.

Ряд СМИ накануне заседания утверждали, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Теги: #нбу #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 16.10.2020
Совет НБУ отменил заседание в пятницу

Совет НБУ отменил заседание в пятницу

19:17 15.10.2020
Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

Нацбанк опубликовал ссылку на интервью Рожковой с критикой Совета НБУ

15:36 15.10.2020
Рожкова отрицает получение информации о направлении представления главы НБУ в Совет о ее увольнении

Рожкова отрицает получение информации о направлении представления главы НБУ в Совет о ее увольнении

11:31 13.10.2020
Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ

Зеленский назначил Горобца из СБУ госуполномоченным АМКУ

17:27 12.10.2020
НБУ получил от Luregio Limited Тигипко документы для согласования покупки ПИБа

НБУ получил от Luregio Limited Тигипко документы для согласования покупки ПИБа

13:08 09.10.2020
В посольстве США разделяют обеспокоенность МВФ по поводу решения совета НБУ о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

В посольстве США разделяют обеспокоенность МВФ по поводу решения совета НБУ о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу

11:27 08.10.2020
МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

19:13 07.10.2020
НБУ в III кв. 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

НБУ в III кв. 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

19:10 07.10.2020
НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

НБУ отрицает внесение главой представления в Совет Нацбанка об увольнении своих действующих заместителей

19:04 07.10.2020
Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

Тигипко планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "B (EXP)"

"Нафтогаз Украины" предложил выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024 за счет новых евробондов

Украина собрала 76% урожая зерновых, засеяла озимыми 62% к прогнозу

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Украэроруха": Если наземный транспорт во время пандемии еще можно ограничивать, то авиацию – нельзя

Нефть дешевеет на тревогах по поводу второй волны коронавируса, Brent - $42,73 за баррель

Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер

"Астарта" за 9 мес. увеличила продажи сахара на 3%, пшеницы на 11%, сократила кукурузы на 29%

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

ФГВФЛ подал апелляцию на решение суда об отказе рассмотрения иска Фонда к экс-руководителям Платинум Банка на 1,48 млрд грн

Protec Development планирует запустить офисно-логистический комплекс Protec Zymna Voda во Львове в III кв.-2020

Stadsis AB девелопера Алиева купила участки на 3,8 га по просп. Григоренко в Киеве

Украинцы заплатят за СЭЗ на Донбассе своими налогами - мнение

Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,42 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА