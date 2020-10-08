Решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян в ЕС вступит в силу до конца 2020г

Европейский парламент 7 октября 2020 года проголосовал за признание в ЕС эквивалентности украинской системы сертификации и семян, решение вступит в силу до конца года, сообщила исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.

"В Европарламенте состоялось финальное голосование, и оно, по сути, самое главное. Остаются технические моменты - сейчас документ будет передан в Совет ЕС, для формального одобрения 16 октября 2020, после чего главы Европарламента и Совета ЕС совместно подписывают документ", - отметила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Дальше документ передается на публикацию в Официальный вестник ЕС. "Ориентировочно имеем месяц для подписания и опубликования, после которого на 20-й день решение вступит в силу (этот срок определен в самом проголосованном документе)" – уточнила Григоренко.