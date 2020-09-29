Экономика

18:08 29.09.2020

Цены на яблоки в Украине самые высокие за последние три года

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Цены на яблоки в Украине самые высокие за последние три года

Цены на яблоки в Украине сейчас являются самыми высокими за последние три года, так, средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 грн/кг, сообщили в "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА).

Согласно сообщению на сайте ассоциации, в Украине набирает обороты сезон местных яблок. Украинские производители активно занимаются сбором яблок осенних сортов, соответственно предложение на рынке увеличивается с каждым днем. На сегодняшний день средние оптовые цены на яблоки в Украине колеблются в пределах 11-13 грн/кг. Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже.

"На сегодняшний день цены на яблоки в Украине самые высокие, по меньшей мере, за последние три года. В аналогичный период 2019 местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле, чем сегодня, а в конце сентября 2018 украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг", - отметили в УПОА.

На ценовую ситуацию, которая сложилась сегодня, по информации ассоциации, существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона - в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок 20-22 грн/кг. Еще один фактор, который сказался на ценовой ситуации на рынке яблок - задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней, в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране.

"Также, отметим, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов. Конечно, потери в сегменте яблок не такие значительные, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее, украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%", - сообщили в УПОА.

Как указали в ассоциации, на урожай яблок поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно. Соответственно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня. К тому же, аналитики Украинской плодоовощной ассоциации считают, что из-за сильных дождей летом в этом сезоне будет собрано значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться. Соответственно, фермеры, будут пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее. Таким образом, прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.

Теги: #яблоки
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