Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Спрос на украинские яблоки со стороны азиатских импортеров после первых поставок вырос, удовлетворить его в полной мере украинские садоводы не в состоянии даже, несмотря на перепроизводство этих фруктов в стране в 2018 году, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Мы получаем новые запросы от азиатских импортеров почти каждый день. Большинство из них просят нас помочь с контактами украинских производителей яблок и жалуются, что сегодня им достаточно сложно найти в Украине партнеров, которые могут предложить необходимый объем яблок определенного сорта и надлежащего качества", - цитируется главный аналитик ассоциации Татьяна Смирнова в сообщении УПОА.

Представитель одного из крупнейших индийских импортеров Aayush Impex, посетив Украину в рамках торговой миссии, познакомился с несколькими украинскими производителями, которые способны предложить качественное яблоко, надлежащую упаковку и имеют опыт экспорта, однако, большинство их урожая уже было законтрактовано, приводит пример ассоциация.

"Качество продукции у многих других поставщиков, к сожалению, не соответствует нашим требованиям, ведь мы должны быть уверены, что яблоко, приобретенное в Украине, сможет выдержать транспортировку на достаточно далекое расстояние. Общее время транспортировки яблок от фруктохранилища в Украине до склада импортера в Индии может длиться даже 60 дней, поэтому требования к качеству яблок - высокие. Мы продолжаем поиски потенциальных поставщиков продукции", - прокомментировал ситуацию представитель Aayush Impex Санил Сачджев (Sanil Sachdev).

Экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что в Украине есть проблема с нехваткой качественного яблока.

"Усилия по продвижению экспорта украинского яблока были не напрасны. Уже сегодня импорт этих фруктов после пробных поставок активно наращивают Сингапур и ОАЭ, первые партии идут в Сенегал, Камерун и Индонезию. Кроме того, импортеры из Индии уже готовы покупать украинские яблоки и ждут только согласования фитосанитарных процедур. Однако, даже на этом этапе мы понимаем, что в полной мере удовлетворить этот спрос Украине трудно, ведь яблоки надлежащего качества могут предложить только небольшое количество хозяйств", - указал он.