Экономика

18:38 18.12.2018

Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

2 мин читать
Украинские садоводы не могут удовлетворить спрос азиатских импортеров на яблоко даже в условиях перепроизводства

Спрос на украинские яблоки со стороны азиатских импортеров после первых поставок вырос, удовлетворить его в полной мере украинские садоводы не в состоянии даже, несмотря на перепроизводство этих фруктов в стране в 2018 году, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Мы получаем новые запросы от азиатских импортеров почти каждый день. Большинство из них просят нас помочь с контактами украинских производителей яблок и жалуются, что сегодня им достаточно сложно найти в Украине партнеров, которые могут предложить необходимый объем яблок определенного сорта и надлежащего качества", - цитируется главный аналитик ассоциации Татьяна Смирнова в сообщении УПОА.

Представитель одного из крупнейших индийских импортеров Aayush Impex, посетив Украину в рамках торговой миссии, познакомился с несколькими украинскими производителями, которые способны предложить качественное яблоко, надлежащую упаковку и имеют опыт экспорта, однако, большинство их урожая уже было законтрактовано, приводит пример ассоциация.

"Качество продукции у многих других поставщиков, к сожалению, не соответствует нашим требованиям, ведь мы должны быть уверены, что яблоко, приобретенное в Украине, сможет выдержать транспортировку на достаточно далекое расстояние. Общее время транспортировки яблок от фруктохранилища в Украине до склада импортера в Индии может длиться даже 60 дней, поэтому требования к качеству яблок - высокие. Мы продолжаем поиски потенциальных поставщиков продукции", - прокомментировал ситуацию представитель Aayush Impex Санил Сачджев (Sanil Sachdev).

Экономист инвестиционного отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что в Украине есть проблема с нехваткой качественного яблока.

"Усилия по продвижению экспорта украинского яблока были не напрасны. Уже сегодня импорт этих фруктов после пробных поставок активно наращивают Сингапур и ОАЭ, первые партии идут в Сенегал, Камерун и Индонезию. Кроме того, импортеры из Индии уже готовы покупать украинские яблоки и ждут только согласования фитосанитарных процедур. Однако, даже на этом этапе мы понимаем, что в полной мере удовлетворить этот спрос Украине трудно, ведь яблоки надлежащего качества могут предложить только небольшое количество хозяйств", - указал он.

Теги: #яблоки #упоа #фао
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Индия открыла свой рынок для украинских яблок

T.B.Fruit планирует построить третий завод по переработки яблок и ягод в Польше

Производители требуют от переработчиков технического яблока повысить закупочные цены на них

ФАО предоставит молодых кроликов 250 фермерствам Восточной Украины

Сегмент органической продукции в Украине остается очень узким - эксперт ФАО

Продуктам второго сорта нет места на рынке развитых стран - эксперт ФАО

Мировое потребление зерновых в сезоне 2018-2019гг может достичь нового рекордного уровня

Украина имеет большой потенциал для экспорта в Израиль

Мировые цены на продовольствие в январе были на 3% ниже, чем год назад

Мировое производство зерна в этом сельхозгоду установит новый рекорд

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017г

Кабмин утвердил порядок списания части долга Киева по еврооблигациям

Группа "Нафтогаз" намерена участвовать в конкурсах на углеводородные СРП - Коболев

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР – Чакрабарти

Кабмин увеличил уставный капитал Госмолодежьжилья на 30 млн грн и передал фонд в управление Минрегиону

Roshen выделит 160,4 млн грн на второй этап реконструкции киевской фабрики

Кабмин повысил на 20% оплату труда научно-педагогических работников с января 2019 года

Кабмин распределил среди министерств на 2019 год более 400 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ

Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы

Кабмин утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА