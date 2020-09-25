Стартовало строительство обхода г.Решетиловка – "Укравтодор"

– Стартовало строительство обхода г.Решетиловка (Полтавская обл.) на маршруте Киев – Днепр, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в четверг.

"Укравтодор" отмечает, что ремонт будет проходить на участке более 15 км, в настоящее время проходят подготовительные работы.

"Обход будет выполнен в цементобетоне: по две полосы для движения транспорта в каждом направлении. Ширина каждой полосы - 3,75 м. Толщина верхнего слоя бетона - 26 см", - отметили в агентстве.

На объекте работают два подрядчика: Onur Group Ukraine и RDS, одни из лидеров украинского рынка дорожного строительства. Технадзор за процессом строительства осуществляет польская компания B-Act Sp. z o.o.