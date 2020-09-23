Экономика

14:16 23.09.2020

Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

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Прибыль банковской системы Украины в августе сократилась в 1,8 раза - НБУ

Платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,567 млрд грн), свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, за восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32,641 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,294 млрд грн).

Доходы банков за январь-август увеличились на 2,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 168,992 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,4 раза (до 20,414 млрд грн), комиссионные доходы – на 7,2% (до 42,949 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3% (до 99,557 млрд грн).

Расходы банковской системы за восемь месяцев 2020 года составили 136,351 млрд грн, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в 2,6 раза (до 20,403 млрд грн), комиссионные расходы – на 27,8% (до 14,937 млрд грн), а процентные – сократились на 10,9% (до 44,381 млрд грн).

Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,087 млрд грн, за май – 3,756 млрд грн, за июль – 4,599 млрд грн, тогда как в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка.

Теги: #нбу #финрезультат
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