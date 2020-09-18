Экономика

18:02 18.09.2020

Ryanair вновь сократила число рейсов на фоне постоянных изменений правил передвижения

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Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы, предупредила, что, возможно, будет вынуждена урезать свой зимний график полетов в случае сохранения низкого спроса из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Постоянные изменения правительственных правил в отношении передвижения людей подрывают готовность потребителей осуществлять бронирования, сообщается в пресс-релизе Ryanair. Компания объявила, что сократит количество рейсов в октябре еще на 20%.

Ryanair теперь ожидает, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года по сравнению с 50%, прогнозировавшимися в августе и изначальным целевым показателем в 70%.

"Если нынешние тенденции и неэффективное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической активности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период", - говорится в сообщении.

Акции Ryanair на торгах в пятницу дешевеют на 5,1%. С начала этого года их стоимость упала на 18,2%.

Теги: #ryanair
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