Экономика

20:23 17.09.2020

Невыплата "Нафтогазом" премий за победу над "Газпромом" предопределила карантинные ограничения зарплат – экс-директор НАК Витренко

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Невыплата "Нафтогазом" премий за победу над "Газпромом" предопределила карантинные ограничения зарплат – экс-директор НАК Витренко

Введение карантинного ограничения на выплату зарплат в госкомпаниях в размере 10 минзарплат стало одним из последствий отказа НАК "Нафтогаз Украины" и его набсовета выполнить условия трудовых контрактов и выплатить премию за выигрыш в Стокгольмском арбитраже $2,9 млрд у "Газпрома", считает экс-исполнительный директор НАК Юрий Витренко - один из получателей этой премии.

"Не хочу злорадствовать, но когда вы правительству говорили, что идете навстречу их политическим пожеланиям, не будете выплачивать честно заработанные деньги и будете нарушать украинское законодательство по выплате заработной платы, вы не думали, что следующими будете вы?" – сказал Витренко на организованной ассоциацией ПАКУ в четверг дискуссии.

Он добавил, что это относится ко всем набсоветам госкомпаний, который в тот момент также проигнорировали эту ситуацию и отказалисб проявить корпоративную солидарность, а также правительству реформаторов Алексея Гончарука с министром экономики Тимофеем Миловановым, которые писали писбмо о невыплате этой премии из-за сложной политической ситуации.

"Набсоветы из-за постоянных политических компромиссов вместо того, чтобы делать свою работать честно, прислушивались к правительству, и теперь оказались в такой ситуации, когда правительство, развращенное таким взаимопониманием со стороны наблюдательных советов, говорит: ребята, так теперь вы поймете нашу политическую ситуацию и будете работать бесплатно или за какие-то малые деньги", – констатировал Витренко.

По его словам, даже после введенных карантинных ограничений на зарплаты набсоветы продолжают занимать пассивную позицию, хотя должны быть столпами корпоративного управления и могли бы, в частности, оспорить это ограничение в суде.

"Их это устраивает. Это подтверждает тезис, что большинство набсоветов – это ширмы", – считает экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

Глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Бретт Пеллмар подчеркнул, что соблюдение трудового контракта – это фундаментальный вопрос, его нарушение – это фундаментальный риск для банковской системы, стратегических госпредприятий и в целом макроэкономической стабильности, так как ставит под сомнение возможность привлечения адекватных кандидатов в госсектор. "Это опасный прецедент", – подчеркнул Пеллмар, возглавляющий комитет по назначению особенно важных для экономики предприятий.

Экс-глава ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, глава набсоветов "Укрзализныци" и НЭК "Укрэнерго" добавил, что отмена этого ограничение является условием финансирования Украины со стороны МВФ, ЕС и других МФО.

Глава набсовета Укрэксимбанка Оляна Гордиенко, отвечая Витренко, сообщила, что "5-6 месяцев писала и подавала заявления" об отмене этого ограничения.

Она подчеркнула, что целью его введения было выдавить с госкомпаний независимых членов набсоветов. "Будет ли лучше реформе и корпоративному управлению, если мы все уйдем. Это неконструктивная реакция", – заявила Гордиенко.

Она указала, что введенное ограничение вредит даже не столько набсоветам, сколько менеджменту госкомпаний, так как в отсутствие четких сроков его действия сложно удержать работников.

Витренко также признал, что одной из целью такого ограничения могло быть выдавливание профессионального менеджмента и независимых членов набсовета из ПриватБанка в условиях конфликта вокруг него.

Как сообщалось, власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было. В частности, президент Украины Владимир Зеленский отозвал соответствущий законопроект с внеочередной сессии Рады в конце августа.

Теги: #выплаты #мнение #госкомпании
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