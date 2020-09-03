Экономика

19:17 03.09.2020

В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

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В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

В Китае с 1 июля по 31 августа было совершено 456 млн железнодорожных поездок, свидетельствуют данные China State Railway Group Co.

Пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение пассажирских перевозок: за аналогичные два месяца прошлого года услугами железных дорог воспользовались 735 млн человек.

Тем не менее, по данным госкорпорации, в августе пассажиропоток вырос на 42,5 млн относительно предыдущего месяца и составил 249 млн поездок.

При этом 29 августа было совершено 9,68 млн поездок, что стало новым суточным рекордом с Праздника Весны (Новый год по лунному календарю) в конце января, сообщает агентство "Синьхуа".

Теги: #жд #китай
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