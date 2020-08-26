Совет НБУ прекратил полномочия замглавы центробанка Борисенко

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 26 августа принял решение о прекращении полномочий заместителя главы центробанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок, Романа Борисенко с 28 августа на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виталий Шапран в среду, на место Борисенко никого не назначили.

Как сообщалось, на предыдущем внеочередном заседании 7 августа Совет НБУ назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность замглавы центробанка, ответственного за платежные системы и денежный оборот, вместо уволенного с 3 августа на основании заявления по собственному желанию Сергея Холода.

На внеочередном заседании до этого, 22 июля, Совет НБУ решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.

Кандидатуры обоих заместителей главы центробанка подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.