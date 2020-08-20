Владелец группы Merx может купить бывший офис "Экспобанка" у НБУ

ЧАО "Днипробудмашина" (Киев) бизнесмена Вадима Григорьева намерено приобрести у Национального банка Украины (НБУ) бывший офис ликвидированного "Экспобанка" по ул. Дмитриевская, 18/24 в Шевченковском районе Киева.

Согласно обнародованной повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 20 августа, ведомство может предоставить разрешение ЧАО на приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих НБУ по ул. Дмитриевская, 18-24 в Киеве.

Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев в конце 2019 года купил бывший офис банка "Хрещатик" площадью 7,5 тыс. кв. м по ул. Прорезной,8 в Киеве за 425,1 млн грн.

До этого Григорьев также приобрел активы ликвидируемого ВТБ Банка: бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бул. Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка.

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%). Конечным бенефициаром, согласно данным Единого госреестра, является Вадим Григорьев.

Зарегистрированный капитал ЧАО составляет 150 тыс. грн.

Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное).

Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается около 70 объектов этой сети.