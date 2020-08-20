Экономика

17:46 20.08.2020

Владелец группы Merx может купить бывший офис "Экспобанка" у НБУ

2 мин читать
Владелец группы Merx может купить бывший офис "Экспобанка" у НБУ

ЧАО "Днипробудмашина" (Киев) бизнесмена Вадима Григорьева намерено приобрести у Национального банка Украины (НБУ) бывший офис ликвидированного "Экспобанка" по ул. Дмитриевская, 18/24 в Шевченковском районе Киева.

Согласно обнародованной повестке заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 20 августа, ведомство может предоставить разрешение ЧАО на приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих НБУ по ул. Дмитриевская, 18-24 в Киеве.

Конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев в конце 2019 года купил бывший офис банка "Хрещатик" площадью 7,5 тыс. кв. м по ул. Прорезной,8 в Киеве за 425,1 млн грн.

До этого Григорьев также приобрел активы ликвидируемого ВТБ Банка: бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бул. Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка.

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%). Конечным бенефициаром, согласно данным Единого госреестра, является Вадим Григорьев.

Зарегистрированный капитал ЧАО составляет 150 тыс. грн.

Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное).

Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается около 70 объектов этой сети.

Теги: #недвижимость #нбу #дипробудмашина #экспобанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 20.08.2020
Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве

Сеть коворкингов Creative States откроет второй офис на территории бывшего завода "Арсенал" в Киеве

16:41 20.08.2020
Airbnb подала заявку на проведение IPO

Airbnb подала заявку на проведение IPO

13:58 20.08.2020
Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

18:03 19.08.2020
НБУ на 4-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 6 банков на 5 млрд грн под 6,5%

НБУ на 4-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 6 банков на 5 млрд грн под 6,5%

16:14 17.08.2020
Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

16:24 14.08.2020
Премьер-министр проводит встречу с представителями крупного бизнеса

Премьер-министр проводит встречу с представителями крупного бизнеса

15:16 14.08.2020
Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

Цены на рынке загородной недвижимости по итогам I полугодия выросли на 7%

13:35 14.08.2020
Банкиры исключают резкую смену курса НБУ новым главой, но прогнозируют более мягкую монетарную политику - опрос

Банкиры исключают резкую смену курса НБУ новым главой, но прогнозируют более мягкую монетарную политику - опрос

16:11 13.08.2020
T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

T.A.S. Overseas Investments Limited приобрела контроль над асфальтобетонным заводом "АБ Столичный"

15:21 13.08.2020
Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры и QTerminals подписали договор о концессии морпорта "Ольвия"

Снижение инфляционной цели в ближайшее время может быть преждевременным шагом – НБУ

ЕБРР и ОККО заключили кредитное соглашение на $35 млн

НБУ на 4-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 6 банков на 5 млрд грн под 6,5%

Некоторые компании уже принимают отдельные подразделения ІТ-компаний Беларуси как гостей – ЕБА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский надеется, что ХГЗ "Паллада" получит госзаказ уже в сентябре

АМКУ расследует возможный тендерный сговор на строительстве Подольского моста в Киеве

Мининфраструктуры и QTerminals подписали договор о концессии морпорта "Ольвия"

"Энергоатом" ожидает с сентября рост спроса на свою электроэнергию

ЕБРР и ОККО заключили кредитное соглашение на $35 млн

Реорганизация Госпродпотребслужбы посреди сезона может остановить экспорт аграрной продукции и сорвать посевную - УЗА

"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков на строительство дорог

В Федерации профсоюзов поддержали инициативу Зеленского о повышении минимальной заплаты

"Харьковский IT-Кластер" предложил белорусским IT-специалистам помощь с релокацией и содействие в поиске жилья

Законодательные предложения для ІТ-отрасли носят откровенно фискальный характер - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА