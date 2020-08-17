Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Украина готова расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Израиль.

"Мы понимаем, что распространение коронавируса по всему миру негативно влияет на мировую экономику. Именно поэтому нам сегодня следует искать совместные пути для активизации экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В этих условиях важное значение имеет запуск Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

При этом, по словам вице-премьера, украинская сторона подтверждает свою готовность к дальнейшему сотрудничеству в аграрном секторе с Израилем и устойчивому экспорту украинской сельскохозяйственной продукции на израильский рынок

Отмечается, что на встрече Стефанишиной с послом Израиля стороны обсудили использование потенциала Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения для развития двусторонней торговли, а также подчеркнули важность работы Совместной украинской-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества и обсудили возможный формат ее предстоящего заседания.

"Комиссия является эффективным инструментом для развития экономического сотрудничества двух стран и я, как председатель украинской части Комиссии, с нетерпением жду проведения очередного, 12-го заседания Комиссии, после окончания пандемии", - отметила вице-премьер.