Экономика

12:58 13.08.2020

Государственная авиакомпания будет задействовать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок – министр инфраструктуры

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Государственная авиакомпания будет задействовать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок – министр инфраструктуры

Государственная авиакомпания, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский, будет задействовать для региональных перевозок самолеты производства ГП "Антонов", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Модель, которая будет выстраиваться, будет предусматривать, что для региональных перевозок будут задействоваться самолеты производства "Антонов". Таким образом, авиакомпания сможет предоставлять качественную услугу и задействовать мощности и возможности нашей авиастроительной отрасли", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове в четверг.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Мининфраструктуры уже подходит к этапу разработки стратегии авиации Украины, "где центром будет авиастроительство".

"Деньги будут выделяться из евросредств.. Сердцем в этой системе у авиаперевозчика будет поддержка государственной авиастроительной компании. Потому, что очень странно иметь мечту о собственном авиаперевозчике и при этом не иметь конкретных примеров, когда они задействованы в авиаперевозках Украины", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль в июне 2020 года сообщил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

Теги: #авиаперевозки #криклий #мининфраструктуры #антонов
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