Экономика

15:22 10.08.2020

Amazon может превратить в распределительные хабы освобождаемые ритейлерами торговые центры

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Amazon может превратить в распределительные хабы освобождаемые ритейлерами торговые центры

 Крупнейший в США владелец торговых центров - Simon Property Group Inc. - обсуждал с Amazon.com Inc. возможность превращения в распределительные хабы интернет-ритейлера площадей, освобождаемых обанкротившимися сетями универмагов, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, речь идет о площадях, которые ранее занимали или занимают до сих пор J.C. Penney Co. и Sears Holdings Corp.

Обе сети универмагов объявили о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и проводят реорганизацию, предусматривающую закрытие десятков торговых центров по всей стране. Simon Property является владельцем 63 моллов, где якорным арендатором является J.C. Penney, и 11 моллов, где работает Sears.

Пока неясно, о каком именно количестве торговых центров идет речь в переговорах Simon Property и Amazon, говорят источники.

Переговоры двух компаний отражают пересечение ключевых трендов, которые были очевидны еще до пандемии коронавируса и усилились в ходе текущего кризиса: снижение посещаемости торговых центров и бум в сфере электронной коммерции.

В последние годы традиционные магазины испытывают серьезные трудности в связи с тем, что все больше покупателей предпочитает делать покупки онлайн. Распространение коронавируса, которое вынудило торговые центры временно закрыть свои двери для покупателей, усугубило ситуацию.

Тем временем Amazon столкнулась с резким ростом спроса на ее услуги в период локдаунов и, несмотря на возникшие в результате COVID-19 логистические проблемы, завершила второй квартал с рекордной прибылью.

Ранее Amazon заявляла, что намерена увеличить число распределительных центров, расположенных рядом с населенными пунктами, чтобы ускорить доставку, и сделка с Simon Property соответствовала бы этим планам, отмечают эксперты.

Акции Amazon прибавляют 0,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость взлетела на 71%.

Теги: #недвижимость #amazon #ритейл
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