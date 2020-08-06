Экономика

19:14 06.08.2020

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

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НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам июля 2020 года рассмотрел 473 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, которые поступили непосредственно в НБУ, а также 460 запросов, которые были приняты их бывшим регулятором - Нацкомиссией по регулированию рынков финуслуг.

Согласно сообщению на сайте центробанка в четверг, 751 запрос касался финкомпаний, ломбардов и лизингодателей, не являющихся финкомпаниями, 154 запроса - страховых компаний и 28 - кредитных союзов.

Указывается, что в июле НБУ выдал лицензию на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов ООО "ФК "ЭВО", а также включил в Государственный реестр финучреждений (ГРФУ) ПТ "Ломбард Рекод" и ООО "ИТ Финансирование".

По данным НБУ, по состоянию на 31 июля в Украине действуют 2089 участников рынков небанковских финуслуг, в том числе 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбарда, 327 кредитных союзов, 146 лизинговых компаний (которые не являются финучреждениями), 1,034 тыс. финкомпаний и 63 страховых брокеров.

Отмечается, что в процессе анализа реестров, принятых от Нацкомфинуслуг, центробанк обнаружил случаи указания некорректных или неактуальных данных.

"С целью создания корректных и актуальных реестров, на которые смогут полагаться в работе как регулятор, так и сами участники рынков финуслуг, а также их потребители, кредиторы и инвесторы, НБУ обращается к участникам рынков небанковских финуслуг с просьбой проверить правильность информации о себе в реестрах, списках и базах данных НБУ", – говорится в сообщении.

Центробанк уточнил, что в случае выявления в ходе проверки неточности, финучреждению следует обратиться в НБУ для исправления информации.

Теги: #нбу #финучреждения
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