Экономика

11:11 06.08.2020

Чистая прибыль Siemens снизилась почти вдвое во II финквартале

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Чистая прибыль Siemens снизилась почти вдвое во II финквартале

 Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG зафиксировал падение чистой прибыли почти в два раза в третьем финансовом квартале и предупредил о негативном влиянии пандемии коронавируса на результаты в последнем квартале текущего года.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 539 млн евро по сравнению с 1,03 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Снижение прибыли объясняется главным образом потерями в Siemens Gamesa Renewable Energy SA и повышением подоходного налога.

Скорректированная EBITA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - выросла в прошедшем квартале на 8%, до 1,79 млрд евро, отчасти благодаря "сильным показателям" подразделения программных решений и технологий (Digital Industries). Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 1,17 млрд евро. Рентабельность этих подразделений повысилась до 14,3% с 12,6% годом ранее.

Квартальная выручка Siemens составила 13,49 млрд евро, снизившись на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем заказов, полученных в апреле-июне, уменьшился на 7%, до 14,4 млрд евро на фоне пандемии.

Выручка подразделения Digital Industries сократилась на 6%, до 3,67 млрд евро, департамента интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - также на 6%, до 3,37 млрд евро. Подразделение транспортного машиностроения (Mobility) увеличило выручку на 2%, до 2,16 млрд евро. Выручка подразделения Siemens Healthineers, выпускающего диагностическое медицинское оборудование, снизилась на 7%, до 3,3 млрд евро.

По итогам текущего финансового года Siemens по-прежнему ожидает умеренного снижения выручки, говорится в сообщении. В мае компания отказалась от годовых прогнозов из-за неопределенности, связанной с распространением коронавируса.

"Хотя мы ожидаем, что экономические последствия пандемии COVID-19 продолжат оказывать существенное воздействие на наши финансовые результаты в четвертом квартале, макроэкономические изменения и их влияние на Siemens по-прежнему невозможно достоверно оценить", - отмечается в пресс-релизе.

Siemens подтвердила, что намерена завершить выделение в самостоятельную компанию бизнеса Siemens Energy и проведение его листинга до конца текущего финансового года.

Акции Siemens прибавляют в цене 4,2% на торгах в четверг. За последние три месяца их стоимость выросла на 38,5%.

Теги: #siemens
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