Экономика

18:44 03.08.2020

Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

1 мин читать
Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца

Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности будет перенесено на два месяца - до 21 сентября 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко

"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями. Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на два месяца позже, чем запланировано", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По результатам совещания с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение государственной инвентаризации земель в Украине, было принято решение согласовать с Кабинетом министров отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября 2020 года.

"Исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые кции, предусмотренные действующими договорами", - отметил Лещенко.

Теги: #земля #инвентаризация #госгеокадастр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 30.07.2020
Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

19:48 23.07.2020
На Харьковщине начальник отдела ГУ Госгеокадастра задержан при получении взятки – прокуратура

На Харьковщине начальник отдела ГУ Госгеокадастра задержан при получении взятки – прокуратура

13:14 23.07.2020
Зеленский подписал закон о планировании использования земель

Зеленский подписал закон о планировании использования земель

16:54 13.07.2020
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

16:40 08.07.2020
Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

14:47 08.07.2020
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

13:04 23.06.2020
Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов

18:53 19.06.2020
Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

Фермеры получат льготные условия приобретения с/х земли, обещают в Офисе президента

11:18 17.06.2020
Рада приняла закон о планировании использования земель

Рада приняла закон о планировании использования земель

20:56 12.06.2020
Ограничений импорта удобрений в Украину не будет

Ограничений импорта удобрений в Украину не будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70%

ОПЗ во II кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 42,1%

"Донбассэнерго" призвало отменить приводящие к убыткам тепловой генерации ограничения на балансирующем рынке

Нефть начала дорожать на новостях о препарате для профилактики коронавируса, Brent - $43,76 за баррель

Минфин выдал первые лицензии на производство спирта частным компаниям

Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА