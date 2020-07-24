"Империал Тобакко" оплатил штраф АМКУ для предотвращения начисления пени и во избежание давления на операционную деятельность

Крупная табачная компания "Империал Тобакко" заявляет, что оплата почти 460 млн грн штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) обусловлена исключительно предотвращением начисления дополнительной пени, а также во избежание давления на операционную деятельность компании, говорится в ее заявлении, обнародованном на сайте в пятницу.

"Вчера, 23 июля, на сайте АМКУ было обнародовано объявление об уплате штрафа компанией "Империал Тобакко". В данной публикации представлена информация, которая не соответствует действительности и является заведомо ложной с целью введения общественности в заблуждение о деятельности компании. Мы подчеркиваем, что такими заявлениями АМКУ демонстрирует в своих действиях непрофессионализм и некомпетентность", - указывают в "Империал Тобакко".

По данным компании, 20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко". Компания письменно уведомила АМКУ о подаче апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции и о своем твердом намерении продолжать защищать свои права в судах высшей инстанции и международном инвестиционном арбитраже.

"Поэтому информация АМКУ о том, что уплата штрафа 460 млн грн связана с решением "Империал Тобакко" "не затягивать дальше судебную волокиту", является откровенной ложью", - отметили в компании.

"Империал Тобакко" подчеркивает: оплата штрафа АМКУ обусловлена исключительно предотвращением начисления дополнительной пени в соответствии со ст. 56 закона "О защите экономической конкуренции", а также во избежание "дальнейшего беспричинного и беспрецедентного давления на операционную деятельность компании со стороны АМКУ".

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ведомство сообщило, что собранные по делу доказательства подтверждают, что поведение компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.