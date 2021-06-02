Экономика

13:37 02.06.2021

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на группу компаний "Империал Тобакко" штраф в 460 млн грн

2 мин читать
Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на группу компаний "Империал Тобакко" штраф в 460 млн грн

Верховный суд 1 июня признал беспочвенным применение Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) санкции в виде штрафа к ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина" общим объемом 460 млн грн за якобы нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте компании в среду.

"Наша компания всегда действовала полностью прозрачно и исключительно порядочно, выступая за справедливую и честную конкуренцию, соблюдая все антимонопольные законы не только в украинском законодательстве, но и принципы защиты экономической конкуренции, заложенные в законодательстве ЕС", - заявил гендиректор компании Растислав Чернак, цитируемый в сообщении.

Согласно материалам судебного решения, "Империал Тобакко" не имела отношения к событиям на украинском рынке дистрибуции табачных изделий, в результате которых на рынке остался один дистрибьютор.

Чернак отметил, что данное решение суда является обнадеживающим знаком для всех иностранных инвесторов в Украине.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

"Империал Тобакко" 20 июля 2020 года обратилась с иском против АМКУ в Хозяйственный суд Киева, который отклонил претензии группы компаний и вынес решение в пользу АМКУ, а производитель табачных изделии 21 июля того же года уплатил 460 млн грн штрафа во избежание начисления дополнительной пени.

Компания 2 февраля 2021 года подала апелляционную жалобу в Северный апелляционный хозсуд, который также отказал в ее удовлетворении, после чего "Империал Тобакко" обратилась в Верховный суд для защиты своих прав.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Brands (Британия), ее табачная фабрика располагается в Киеве.

Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsоn, West, Style, R1, "Прима". Около 50% производимой продукции экспортируется на рынки 20 стран, среди которых - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США.

Теги: #империал_тобакко #суд #штраф #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 01.06.2021
Волынянин предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев, которая принесла государству более 120 тыс. грн убытка

Волынянин предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев, которая принесла государству более 120 тыс. грн убытка

06:14 01.06.2021
Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

Группа, торговавшая метадоном, предстанет перед судом

17:32 31.05.2021
Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

16:08 31.05.2021
Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

13:28 28.05.2021
АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

17:32 27.05.2021
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

16:18 27.05.2021
"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

10:50 27.05.2021
Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

19:53 26.05.2021
Расследование в деле о сбитом МН17 будет вестись до тех пор, пока будет прогресс – руководитель следственной группы

Расследование в деле о сбитом МН17 будет вестись до тех пор, пока будет прогресс – руководитель следственной группы

17:29 26.05.2021
Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток в 22,9 раза – до 327 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго вскоре презентует проект новой модели ПСО в э/э, предусматривающую защиту малообеспеченных потребителей

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Экс-министр экономики и президент KSE Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Глава профильного комитета Рады зарегистрировал законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 году

Международные партнеры ожидают плана действий правительств по реформе корпуправления для возобновления участия в номинационном комитете

Шахтоуправление "Покровское" "Метинвеста" за 4 мес. нарастило добычу угля на 21%

Нардеп Герега настаивает на необходимости снижения ставок эквайринга до европейского уровня

ДТЭК ожидает решение арбитража по "Крымэнерго" до лета 2022г

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

"Нова Пошта" ввела в набсовет члена Национального реестра корпоративных директоров Папушу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА