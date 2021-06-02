Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на группу компаний "Империал Тобакко" штраф в 460 млн грн

Верховный суд 1 июня признал беспочвенным применение Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) санкции в виде штрафа к ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина" общим объемом 460 млн грн за якобы нарушение антимонопольного законодательства, сообщается на сайте компании в среду.

"Наша компания всегда действовала полностью прозрачно и исключительно порядочно, выступая за справедливую и честную конкуренцию, соблюдая все антимонопольные законы не только в украинском законодательстве, но и принципы защиты экономической конкуренции, заложенные в законодательстве ЕС", - заявил гендиректор компании Растислав Чернак, цитируемый в сообщении.

Согласно материалам судебного решения, "Империал Тобакко" не имела отношения к событиям на украинском рынке дистрибуции табачных изделий, в результате которых на рынке остался один дистрибьютор.

Чернак отметил, что данное решение суда является обнадеживающим знаком для всех иностранных инвесторов в Украине.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: "ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн, "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

"Империал Тобакко" 20 июля 2020 года обратилась с иском против АМКУ в Хозяйственный суд Киева, который отклонил претензии группы компаний и вынес решение в пользу АМКУ, а производитель табачных изделии 21 июля того же года уплатил 460 млн грн штрафа во избежание начисления дополнительной пени.

Компания 2 февраля 2021 года подала апелляционную жалобу в Северный апелляционный хозсуд, который также отказал в ее удовлетворении, после чего "Империал Тобакко" обратилась в Верховный суд для защиты своих прав.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Brands (Британия), ее табачная фабрика располагается в Киеве.

Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsоn, West, Style, R1, "Прима". Около 50% производимой продукции экспортируется на рынки 20 стран, среди которых - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США.