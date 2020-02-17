"Империал Тобакко" в Украине рассматривает возможность подачи иска в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

"Империал Тобакко" в Украине прорабатывает доступные юридические инструменты защиты в споре о штрафе Антимонопольного комитета Украины в 460 млн грн, сообщил генеральный директор компании Растислав Чернак.

"Империал Тобакко" подала иск в Хозяйственный суд Киева для обжалования решения АМКУ. 20 января у нас состоялось первое подготовительное заседание. Председательствующая судья по делу ознакомилась с процессуальными ходатайствами сторон и, понимая всю сложность дела, а также с целью полного содействия сторонам в реализации их процессуальных прав, предоставила нам и АМКУ дополнительное время на подготовку доказательств и обоснования правовых позиций", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Чернак указал, что юридическая команда активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, компания также привлекла антимонопольных экономистов и экспертов из Украины и ЕС, а также специалистов по праву ЕС, для дополнительного обоснования позиции защиты. Параллельно компания прорабатывает другие доступные юридические инструменты защиты, в частности подачу иска в международный инвестиционный арбитраж.

"Позиция "Империал Тобакко" по решению АМКУ является однозначной и решительной: все обвинения в адрес компании являются надуманными, необоснованными. Никакие нарушения со стороны "Империал Тобакко" не были допущены. Как международная компания с серьезными внутренними правилами мы добросовестно соблюдаем действующее законодательство", - заявил гендиректор компании.

Он заметил, что АМКУ оштрафовал компанию на 460 млн грн по обвинению в антиконкурентных согласованных действиях в пользу дистрибутора "Тедис", что привело к монополизации рынка дистрибуции сигарет со стороны последнего.

"Наши внутренние политики по ценообразованию и дистрибуции всегда были независимыми и, например, тот факт, что жесткая конкуренция между производителями, которая в конце вылилась в "ценовую войну" в 2016 году и существенное снижение доли рынка "Империал Тобакко", был полностью проигнорирован (странный какой-то заговор получается, если мы, наоборот, снизили цены и потеряли долю рынка)", - отметил Чернак.

Гендиректор "Империал Тобакко" оценивает сейчас долю "Тедис" на уровне 62-64%. Компания работает с этим дистрибутором и еще 20 прямыми покупателями.

"С 2017 года мы сотрудничаем с 21 прямым покупателем. Конечно, мы продаем продукцию и "Тедис", но у нас есть еще 20 покупателей. Со своей стороны, мы обновили политику сотрудничества и отбора дистрибьюторов, но, как и ранее, мы не устанавливаем ограничения в объемах и не создаем никаких требований, которые позволили бы кого-то выделить. Ко всем партнерам у нас ровное, объективное и недискриминационное отношение", - сказал Чернак.

"Империал Тобакко" в Украине входит в холдинг Imperial Brands (Британия). Бренды компании – Davidoff, Parker & Simpsоn, West, Style, R1, "Прима".

Табачная фабрика располагается в Киеве. Производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США).

По оценкам компании, она занимает 12,6% доли табачного рынка.