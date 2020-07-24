Увеличение минимальной зарплаты должно повлечь пропорциональное снижение базы начисления ЕСВ - ЕБА

Увеличение минимальной заработной платы должно повлечь за собою пропорциональное снижение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (ЕСВ), чтобы не допустить роста нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, полагает Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА).

"Последовательная позиция ассоциации относительно неприемлемости роста налоговой нагрузки на оплату труда и необходимости снижения такой нагрузки остается неизменной. Следовательно, в случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать как минимум на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала Ассоциация в пресс-релизе в пятницу.

Заявление последовало в ответ на озвученную министром финансов Сергеем Марченко информацию о том, что проект госбюджета на 2021 год разрабатывается с учетом минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс. грн, указала ЕВА. По мнению бизнеса, планы относительно повышения размера минимальной зарплаты до 5 тыс. грн в этом году являются тревожным сигналом.

"Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам. Также существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат", - прокомментировали в ЕВА.

В свою очередь, увеличение "теневого" сектора создает неконкурентные условия труда для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае еще и приведет к усилению давления на них со стороны государственных органов, подчеркивается в пресс-релизе ЕВА.

"Поэтому ЕВА с нетерпением ожидает конструктивной дискуссии по срокам и конкретным механизмам дальнейшего снижения налоговой нагрузки на оплату труда, которые были бы нацелены как на стимулирование налогоплательщиков добросовестно уплачивать налоги и обязательные платежи, так и на прекращение схем уклонения от их уплаты", - отмечается в сообщении.