Экономика

12:47 24.07.2020

Увеличение минимальной зарплаты должно повлечь пропорциональное снижение базы начисления ЕСВ - ЕБА

2 мин читать
Увеличение минимальной зарплаты должно повлечь пропорциональное снижение базы начисления ЕСВ - ЕБА

Увеличение минимальной заработной платы должно повлечь за собою пропорциональное снижение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (ЕСВ), чтобы не допустить роста нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, полагает Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА).

"Последовательная позиция ассоциации относительно неприемлемости роста налоговой нагрузки на оплату труда и необходимости снижения такой нагрузки остается неизменной. Следовательно, в случае увеличения минимальной зарплаты сообщество будет настаивать как минимум на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков", - указала Ассоциация в пресс-релизе в пятницу.

Заявление последовало в ответ на озвученную министром финансов Сергеем Марченко информацию о том, что проект госбюджета на 2021 год разрабатывается с учетом минимальной зарплаты в 6-6,5 тыс. грн, указала ЕВА. По мнению бизнеса, планы относительно повышения размера минимальной зарплаты до 5 тыс. грн в этом году являются тревожным сигналом.

"Важно отметить, что в случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам. Также существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат", - прокомментировали в ЕВА.

В свою очередь, увеличение "теневого" сектора создает неконкурентные условия труда для добросовестных налогоплательщиков, а в худшем случае еще и приведет к усилению давления на них со стороны государственных органов, подчеркивается в пресс-релизе ЕВА.

"Поэтому ЕВА с нетерпением ожидает конструктивной дискуссии по срокам и конкретным механизмам дальнейшего снижения налоговой нагрузки на оплату труда, которые были бы нацелены как на стимулирование налогоплательщиков добросовестно уплачивать налоги и обязательные платежи, так и на прекращение схем уклонения от их уплаты", - отмечается в сообщении.

Теги: #налоги #еба #есв #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 22.07.2020
ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

11:14 22.07.2020
Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

20:03 19.07.2020
Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

Третьякова считает зарплату народного депутата недостаточной для качественного  обеспечения его работы

15:33 16.07.2020
Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

16:21 15.07.2020
Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

11:52 15.07.2020
Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

20:46 14.07.2020
Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

Рада во 2-ом чтении приняла законопроект с поправками в налоговый закон №466

10:36 14.07.2020
Суд наложил арест на тепловозы и вагоны "Газтранзита" стоимостью свыше 90 млн грн из-за неуплаты налогов

Суд наложил арест на тепловозы и вагоны "Газтранзита" стоимостью свыше 90 млн грн из-за неуплаты налогов

13:00 07.07.2020
Минэнерго и Госэнергоэффективности предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

Минэнерго и Госэнергоэффективности предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

16:40 03.07.2020
Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФГВФЛ и "ProZorro.Продажи" открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков

Сохранение НБУ учетной ставки на уровне 6% говорит об отсутствии политического давления на регулятор – глава Совета НБУ

Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033

Минэнерго допускает передачу государственных ТЭЦ от ФГИ к "Нафтогазу Украины" – Буславец

Украина разместила евробонды-2033 на $2 млрд под 7,25%

ПОСЛЕДНЕЕ

Рабгруппа по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере аппарата СНБО обращает внимание Кабмина на необходимость развития гидроэнергетики и строительства ряда ГЭС и ГАЭС

ФГВФЛ и "ProZorro.Продажи" открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков

Сохранение НБУ учетной ставки на уровне 6% говорит об отсутствии политического давления на регулятор – глава Совета НБУ

Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута – в 1,4 раза – Буславец

Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033

Гендиректор "Укрпошты" за баланс интересов госкомпаний-закупщиков в законопроекте о локализации

Минэнерго допускает передачу государственных ТЭЦ от ФГИ к "Нафтогазу Украины" – Буславец

Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

Украина в июне нарастила выплавку стали на 9% по сравнению с июнем-2019 и сохранила 13-е место в рейтинге Worldsteel

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА