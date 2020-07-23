Экономика

15:56 23.07.2020

Повышение минимальной зарплаты отразится на инфляции, безработице, учетной ставке и показателях бюджета

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Повышение минимальной зарплаты отразится на инфляции, безработице, учетной ставке и показателях бюджета

Существенное повышение минимальной заработной платы отразится на уровне инфляции, безработицы, учетной ставки, на показателях бюджета Украины, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Если смоделировать ситуацию и будет повышение минимальной зарплаты, причем достаточно существенное, это будет влиять на макроэкономические показатели, это будет влиять на показатели бюджета, на инфляцию, на безработицу (…) и, соответственно, на реакцию НБУ с точки зрения процентной ставки", – сказал он в ходе пресс-брифинга НБУ в четверг.

Сологуб уточнил, что при сохранении минимальной заработной платы на прежнем уровне (4,723 тыс. грн) инфляция будет находиться в целевом диапазоне (4-6%).

Он также отметил, что в своем базовом макропрогнозе правление центробанка не изменяло предыдущие предположения относительно роста минимальной зарплаты, поскольку не видело планы по повышению показателя "на бумаге".

"Насколько мы знаем, пока идут дискуссии (…) У Украины был опыт 2017 года, когда повышение минимальной заработной платы (…) влияло на дефицит государственного бюджета, монетарную политику, уровень инфляции и так далее. То есть нужно понимать, что это только часть уравнения - если вы повышаете минимальную заработную плату, это также изменяет другие макроэкономические параметры", – добавил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о предварительном графике ее повышения: с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января 2021-го - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн.

Теги: #минимальная_зарплата #нбу #сологуб
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