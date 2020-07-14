"Тедис Украина" сообщает о попытках блокирования счетов и препятствованию операционной деятельности

Хозяйственный суда Киева принял постановление о наложении ареста на счета компании ООО "Тедис Украина", крупнейшего дистрибьютора сигарет, по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Сегодня из Единого государственного реестра досудебных расследований нам стало известно о наличии постановления Хозяйственного суда Киева о наложении ареста на счета компании ООО "Тедис Украины" по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины в рамках принудительного взыскания штрафа, согласно решению АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года", - сообщили в компании агентству "Интерфакс-Украина".

По информации "Тедис Украина" официально компания не получала соответствующее постановление от Хозяйственного суда Киева.

"Считаем такое решение суда полностью незаконным и будем его обжаловать. Согласно действующему законодательству, в соответствии со ст. 60 "О защите экономической конкуренции", действие решения АМКУ № 697-р. от 10 октября 2019 года остановлено до момента принятия окончательного решения судом по иску компании по обжалованию данного решения. Таким образом, на сегодня полностью отсутствует обязанность уплатить указанный штраф, а иск АМКУ о принудительном взыскании такого штрафа безосновательный и незаконный, - отметил генеральный директор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко.

В "Тедис Украина" указывают, что решение Хозяйственного суда Киева может помешать операционной деятельности компании и может привести к потерям местных и государственного бюджетов на уровне 6 млн грн ежедневно.

"В настоящее время счета компании не заблокированы. Работаем в обычном режиме. Уверены, что сможем законным путем отстоять свои интересы и не допустить блокировки работы компании", - отметил гендиректор компании.

"Тедис Украина" - одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний. Штат компании насчитывает около 2500 сотрудников, региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории Украины.