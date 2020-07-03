"Центрэнерго" в рамках плана погашения задолженности перед госшахтами уплатило им в июне-июле 102 млн грн

ПАО "Центрэнерго" в июне-июле перечислило 102 млн грн государственным угольным шахтам в рамках плана погашения задолженности перед ними, сообщила пресс-служба генкомпании в пятницу.

Согласно сообщению, 53 млн грн из указанной суммы были перечислены в последние две недели июня, 49 млн грн – 1 июля.

Общая сумма, запланированная к оплате в июле, составит 120 млн грн, уточнили в пресс-службе со ссылкой на и.о. генерального директора ПАО Александра Корчинского.

"Мы разработали план расчетов с украинскими угольными шахтами, который уже реализуем (…) Вскоре это позволит снять вопрос о зарплате шахтеров с повестки дня, если, конечно, на шахтах не будет злоупотреблений", – цитирует Корчинского пресс-служба "Центрэнерго".

Как сообщалось со ссылкой на председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, задолженность генкомпании перед государственными шахтами составляла на конец июня 350,7 млн грн.