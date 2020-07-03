Экономика

13:12 03.07.2020

"Центрэнерго" в рамках плана погашения задолженности перед госшахтами уплатило им в июне-июле 102 млн грн

1 мин читать
"Центрэнерго" в рамках плана погашения задолженности перед госшахтами уплатило им в июне-июле 102 млн грн

ПАО "Центрэнерго" в июне-июле перечислило 102 млн грн государственным угольным шахтам в рамках плана погашения задолженности перед ними, сообщила пресс-служба генкомпании в пятницу.

Согласно сообщению, 53 млн грн из указанной суммы были перечислены в последние две недели июня, 49 млн грн – 1 июля.

Общая сумма, запланированная к оплате в июле, составит 120 млн грн, уточнили в пресс-службе со ссылкой на и.о. генерального директора ПАО Александра Корчинского.

"Мы разработали план расчетов с украинскими угольными шахтами, который уже реализуем (…) Вскоре это позволит снять вопрос о зарплате шахтеров с повестки дня, если, конечно, на шахтах не будет злоупотреблений", – цитирует Корчинского пресс-служба "Центрэнерго".

Как сообщалось со ссылкой на председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, задолженность генкомпании перед государственными шахтами составляла на конец июня 350,7 млн грн.

Теги: #шахтеры #задолженность #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 01.07.2020
Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

Бюджет не имеет задолженности перед шахтерами, это беспрецедентная ситуация – Буславец

10:30 29.06.2020
Один горняк погиб, еще один тяжело травмирован на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - Волынец

Один горняк погиб, еще один тяжело травмирован на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - Волынец

16:59 22.06.2020
Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

19:07 16.06.2020
ДТЭК выступает за справедливую угольную трансформацию при переходе к углеродной нейтральности

ДТЭК выступает за справедливую угольную трансформацию при переходе к углеродной нейтральности

16:37 29.05.2020
ФГИ заявляет о смене директора "Центрэнерго" и возврате компании под контроль государства

ФГИ заявляет о смене директора "Центрэнерго" и возврате компании под контроль государства

11:26 20.05.2020
"Центрэнерго" готовится к приватизации – Зеленский

"Центрэнерго" готовится к приватизации – Зеленский

16:30 18.05.2020
Затянувшаяся приватизация "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией – Буславец

Затянувшаяся приватизация "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией – Буславец

18:21 09.04.2020
Рост неплатежей за электроэнергию грозит коллапсом в электроэнергетике и экономике в целом – "Донбассэнерго"

Рост неплатежей за электроэнергию грозит коллапсом в электроэнергетике и экономике в целом – "Донбассэнерго"

13:43 24.03.2020
Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн

Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн

13:47 17.03.2020
"Интерпайп" строго выполняет обязательства по соглашению с инвесторами о реструктуризации задолженности - финдиректор

"Интерпайп" строго выполняет обязательства по соглашению с инвесторами о реструктуризации задолженности - финдиректор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Индекс инвестпривлекательности Украины в І пол.-2020 снизился - опрос

Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет получил дополнительные средства - Марченко

Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,2 грн/$1

Основания говорить о подрыве независимости НБУ и доверия МВФ отсутствуют - глава Минфина

Отставка главы НБУ временно повлияла на выпуск Украиной евробондов, о дальнейших планах поговорим позже – глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" до конца 2020г откроет 12 новых центров техники "ЦЕ ТЕ"

Индекс инвестпривлекательности Украины в І пол.-2020 снизился - опрос

Політика правління НБУ гальмувала соціально-економічний розвиток - голова Ради НБУ

Беларусь рассчитывает, что Украина проведет работы по промеру глубин в Днепре для проекта трансграничного водного пути - посол

За 5 лет программы льготного кредитования Беларусь поставила в Украину более 1200 единиц техники машиностроения общей стоимостью свыше $30млн – посол Сокол

Политика правления НБУ тормозила социально-экономическое развитие – глава Совета НБУ

Товарооборот Украины и Беларуси за 5 месяцев снизился на 22,8% в связи с пандемией – посол Сокол

Cushman&Wakefield разработает коммерческую стратегию проекта "Экополис ХТЗ" Ярославского

У Зеленского есть кандидатуры на главу НБУ, он проводит консультации - Гетманцев

Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет получил дополнительные средства - Марченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА