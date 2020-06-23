Кабмин отменил согласование цен экспортерами вооружения с "Укроборонпромом"

Правительство Украины отменило обязательство компаний, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, осуществлять маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с ГК "Укроборонпром".

"Демонополизации экспорта ВВТ (вооружения и военной техники – ВВТ) таки быть", – прокомментировала в Facebook соответствующее постановление Кабмина №504 от 8 апреля, опубликованное во вторник, замглавы Минэкономики Светлана Панаиотиди, курирующая это направление в ведомстве.

Решение направлено на создание равных условий для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности, устранение искусственных барьеров и повышение конкурентоспособности украинской продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.

В то же время внесенные правительством изменения сохраняют право субъектов хозяйствования, в случае необходимости и по своему усмотрению, обращаться к госпредприятиям-спецэкспортерам для получения соответствующей информационной помощи.